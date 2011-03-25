-ÜRDÜN'DE GÖSTERİCİLERE SALDIRI AMMAN (A.A) - 25.03.2011 - Ürdün'ün başkenti Amman'da, iktidar taraftarlarının seçim yasası ve anayasanın değiştirilmesi istemiyle gösteri yapan gençlere saldırdığı bildirildi. Görgü tanıkları AFP'ye yaptığı açıklamada, iktidar yanlılarının Amman'ın merkezindeki Cemal Abdül Nasır meydanında kamp kurmuş olan gençlere gece geç saatlerde saldırdığını, saldırıya uğrayanların çoğunun yaralandığını ve polisin olaya müdahale etmediğini belirtti. Protestocular, dün düzenlenen gösteride, "ısmarlama hükümet" istemediklerini, seçim yasası ve anayasada bir an önce değişikliğe gidilmesi talebini dile getiren sloganlar atmıştı. AFP muhabiri, gece olunca polisin göstericileri dağıtmaya çalıştığını ve elektriği kestiğini belirtti. Saldırıya uğrayanlardan ve sol görüşlü el-Vahdeh mensubu Moaz Kessrevi AFP'ye yaptığı açıklamada, "Meydanın yakınlarında toplanmış 50 kadar rejim yanlısı, elektrik kesintisinden istifade edip bize taşlarla saldırdı" dedi. Göstericilerden Nihat Züher ise, "Bu olaydan İçişleri Bakanı sorumludur, kralı ve halkı bizi bu serserilere karşı korumaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu. AFP'nin sorularını yanıtlayan polis sözcüsü Muhammed Katip ise yaralılar konusunda polise bilgi gelmediğini belirtti.