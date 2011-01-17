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Dünya

ÜRDÜN'DE DE YÖNETİME KARŞI PROTESTOLAR SÜRÜYOR AMMAN (A.A)

17 Ocak 2011 02:15

-ÜRDÜN'DE DE YÖNETİME KARŞI PROTESTOLAR SÜRÜYOR AMMAN (A.A) - 16.01.2011 - Ürdün'de de yönetime karşı önceki gün başlayan protestolar sürüyor.  Başkent Amman'da bugün aşırı dinci ve bazı solcu göstericilerin oluşturduğu yaklaşık bin kişilik grup, 7 milyon nüfuslu ülkede yoksulların durumunu kötüleştirmekle suçladıkları serbest piyasa reformlarını ve fiyatlardaki artışı protesto etmek için parlamento binası önünde gösteri düzenledi.  Ülkede etkili Müslüman birliklerinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, Başbakan Samir Rifai'nin hükümetinin devrilmesi çağrısı yapıldı ve Tunus örneği gösterildi. Ürdün Müslüman Kardeşleri'nin lideri Şeyh Hammam Said, ''Zorbalık ve adaletsizliğe karşı birlik olan Tunuslular, tüm Arap halkları için bir örnek'' derken, gösteri yapan kalabalık tekbir getirdi.  ''Devletin parasının çalındığı'' ve ''yolsuzluğun şahlandığı'' yönünde sloganlar yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hayat pahalılığını kınadı.   Ürdün'de önceki gün de hükümetin akaryakıt ve gıda fiyatlarını sınırlamak için önlemler aldığını açıklamasına rağmen ülkenin güneyindeki Karak kentinde yaklaşık 400 kişi hayat pahalılığını protesto etmiş, gösteride Başbakan Samir Rifai aleyhinde sloganlar atılmıştı. Benzer gösteriler başkent Amman, kuzeydeki İrbid ve Amman'ın güneyindeki Diban kentlerinde de düzenlenmişti.

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