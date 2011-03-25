-ÜRDÜN'DE ÇATIŞMA: BİR ÖLÜ AMMAN (A.A) - 25.03.2011 - Ürdün'ün başkenti Amman'da, rejim yanlıları ve karşıtları arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü bildirildi. Bir hastane kaynağı, iktidar yanlıları ile seçim yasası ve anayasanın değiştirilmesi istemiyle gösteri yapan gençler arasındaki çatışmada 3'ü ağır 130'dan fazla kişinin de yaralandığını söyledi. Görgü tanıklarına göre hafif yaralılar güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Amman'da 400 kadar iktidar yanlısının yaklaşık 1500 göstericiye saldırdığı, polisin birbirlerine taşlar atan grupları basınçlı su sıkarak dağıtmaya çalıştığı bildirilmişti. Ürdün'de 3 ay önce başlayan protesto eylemlerinde ilk kez, göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi ve yine ilk kez can kaybı meydana geldi.