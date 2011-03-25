T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÜRDÜN'DE ÇATIŞMA: BİR ÖLÜ AMMAN (A.A)

25 Mart 2011 22:39

-ÜRDÜN'DE ÇATIŞMA: BİR ÖLÜ AMMAN (A.A) - 25.03.2011 - Ürdün'ün başkenti Amman'da, rejim yanlıları ve karşıtları arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü bildirildi. Bir hastane kaynağı, iktidar yanlıları ile seçim yasası ve anayasanın değiştirilmesi istemiyle gösteri yapan gençler arasındaki çatışmada 3'ü ağır 130'dan fazla kişinin de yaralandığını söyledi. Görgü tanıklarına göre hafif yaralılar güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Amman'da 400 kadar iktidar yanlısının yaklaşık 1500 göstericiye saldırdığı, polisin birbirlerine taşlar atan grupları basınçlı su sıkarak dağıtmaya çalıştığı bildirilmişti. Ürdün'de 3 ay önce başlayan protesto eylemlerinde ilk kez, göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi ve yine ilk kez can kaybı meydana geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24