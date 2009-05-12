T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ürdün'de 7 bine yakın BM çalışanı grevde

12 Mayıs 2009 20:39

Ürdün'de Filistinli mültecilere yardımla görevli 7 bine yakın BM çalışanı, maaş artışı talebiyle üç günlük grev başlattı.

Artan gıda ve yakıt fiyatları yüzünden maaşlarının artırılması talebiyle geçen ay da bir günlük grev yapan BM çalışanları, Ürdün'de kamu çalışanlarının artan enflasyon nedeniyle aldığı maaş artışı gibi ücretlerine yüzde 7 zam istiyor.

BM Yardım ve Çalışma Örgütünün Ürdün'deki sözcüsü Matar Saker, grevi "üzücü" olarak nitelerken, grev sırasında acil durumlarla ilgilenecek kadar gerekli sayıda personelin çalışacağını bildirdi.

Saker, BM örgütünün bağışlara bağımlı olduğunu ve 39 milyon dolar bütçe açığı bulunduğunu söyledi.

Ürdün'de geçen ay yapılan grevde, 125 bin çocuğun öğrenim gördüğü BM örgütünün idaresindeki 174 okulla 24 klinik kapanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24