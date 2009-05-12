Ürdün'de 7 bine yakın BM çalışanı grevde

Ürdün'de Filistinli mültecilere yardımla görevli 7 bine yakın BM çalışanı, maaş artışı talebiyle üç günlük grev başlattı.



Artan gıda ve yakıt fiyatları yüzünden maaşlarının artırılması talebiyle geçen ay da bir günlük grev yapan BM çalışanları, Ürdün'de kamu çalışanlarının artan enflasyon nedeniyle aldığı maaş artışı gibi ücretlerine yüzde 7 zam istiyor.



BM Yardım ve Çalışma Örgütünün Ürdün'deki sözcüsü Matar Saker, grevi "üzücü" olarak nitelerken, grev sırasında acil durumlarla ilgilenecek kadar gerekli sayıda personelin çalışacağını bildirdi.



Saker, BM örgütünün bağışlara bağımlı olduğunu ve 39 milyon dolar bütçe açığı bulunduğunu söyledi.



Ürdün'de geçen ay yapılan grevde, 125 bin çocuğun öğrenim gördüğü BM örgütünün idaresindeki 174 okulla 24 klinik kapanmıştı.

