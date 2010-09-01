-ÜRDÜN'DE 3 BİN YILLIK TAPINAK AMMAN (A.A) - 01.09.2010 - Ürdün'de arkeologlar, demir çağa ait 3 bin yıllık bir tapınak ortaya çıkardı. Ürdün Antik Çağ Yapıtları Kurumu yetkilisi Ziyad el Saad, tapınağın, başkent Amman'a 32 kilometre uzaklıktaki Mabada ilçesi yakınlarındaki Khirbat Ataroz'da bulunduğunu kaydetti. Ana odası 9'a 4 metre boyutundaki tapınağın iki odası ve bir avlusu bulunuyor. El Saad, tapınağın, Ürdün'ün Moabite Krallığı dönemindeki ve İncil'de bahsedilen ibadet biçimlerini gösterdiğini ifade etti. Arkeologların ayrıca kazı alanında yaklaşık 300 kap, Tanrı heykelcikleri ve ibadet malzemeleri ortaya çıkardığı belirtildi. Kazı faaliyeti, 2000 yılında California'daki La Sierra Üniversitesi işbirliği ile başlatılmıştı.