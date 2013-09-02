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Dünya

Ürdün uçağı kaçırıldı

Libya'da Ürdün Havayollarına ait olduğu söylenen bir uçağın silahlı gruplarca kaçırıldığı bildirildi

02 Eylül 2013 20:56

Libya'nın başkenti Trablus'tan, Ürdün'ün başkenti Amman'a gitmesi beklenen Ürdün Havayollarına ait uçağa silahlı grupların Trablus Uluslararası Havalimanında el koyduğu bildirildi.   

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kaçırılan uçakta kimsenin olup olmadığı yönünde bilgi alınamazken, Ürdün ve Libya makamlarından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Trablus Uluslararası Havalimanı dün gece silahlı gruplar tarafından kuşatılmış ve tüm seferlerin başkent yakınlarındaki Mitiga Havaalanı'na kaydırıldığı bildirilmişti.

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