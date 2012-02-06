T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ürdün Müslüman Kardeşleri'nden boykot çağrısı ANKARA (A.A)

06 Şubat 2012 13:46

-Ürdün Müslüman Kardeşleri'nden boykot çağrısı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Ürdün Müslüman Kardeşleri, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye rejiminin kınanmasını öngören karar tasarısını veto eden Rusya ve Çin'in mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu. El Arabiya'nın haberine göre, Müslüman Kardeşlerin lideri Hammam Said, "Rusya ve Çin, karar tasarısını veto etmekle Suriye halkının öldürülmesine iştirak ettiklerini gösterdiler" diyerek, özgürlük ve itibar isteyen Suriye halkına destek için iki ülkenin mallarının boykot edilmesini istedi. Vetoların tüm Arap ve Müslüman dünyasına karşı olduğunu söyleyen Said, Suriye'de dökülen kanın "yakın tarihin neredeyse en kötüsü" olduğunu belirtti. İnsan hakları örgütleri, Suriye'de yönetim karşıtı protestoların başladığı geçen Mart'tan bu yana 6 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Rusya ve Çin, Cumartesi günü, dört ay içinde ikinci kez, Suriye'yle ilgili karar tasarısının kabul edilmesini engellemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24