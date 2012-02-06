-Ürdün Müslüman Kardeşleri'nden boykot çağrısı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Ürdün Müslüman Kardeşleri, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye rejiminin kınanmasını öngören karar tasarısını veto eden Rusya ve Çin'in mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu. El Arabiya'nın haberine göre, Müslüman Kardeşlerin lideri Hammam Said, "Rusya ve Çin, karar tasarısını veto etmekle Suriye halkının öldürülmesine iştirak ettiklerini gösterdiler" diyerek, özgürlük ve itibar isteyen Suriye halkına destek için iki ülkenin mallarının boykot edilmesini istedi. Vetoların tüm Arap ve Müslüman dünyasına karşı olduğunu söyleyen Said, Suriye'de dökülen kanın "yakın tarihin neredeyse en kötüsü" olduğunu belirtti. İnsan hakları örgütleri, Suriye'de yönetim karşıtı protestoların başladığı geçen Mart'tan bu yana 6 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Rusya ve Çin, Cumartesi günü, dört ay içinde ikinci kez, Suriye'yle ilgili karar tasarısının kabul edilmesini engellemişti.