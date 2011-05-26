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Dünya

ÜRDÜN KRALI'NDAN GENEL AF AMMAN (A.A)

26 Mayıs 2011 01:08

-ÜRDÜN KRALI'NDAN GENEL AF AMMAN (A.A) - 25.05.2011 - Ürdün Kralı Abdullah, bağımsızlığın 65. yılı dolayısıyla genel af çıkarttı. Kral Abdullah, başbakana hitaben kaleme aldığı mektubunda, hükümetten genel af için gereken önlemleri almasını istedi. Krallıkta 1999'dan beri ilk kez genel af çıkartıldı. Kral Abdullah, Mart 1999'da tahta çıktıktan 40 gün sonra genel af ilan etmişti. Genel aftan 6 bin mahkumun yararlanması bekleniyor. Terör, casusluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk gibi suçları işleyenler ise af kapsamında yer almıyor. Kral Abdullah'ın ayrıca Kraliçe Raina'nın ailesine yönelik yolsuzluk suçlamalarını kınadığı bildirildi.

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