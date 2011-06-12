-ÜRDÜN KRALI REFORM TALEPLERİNİ KABUL ETTİ AMMAN (A.A) - 12.06.2011 - Ürdün Kralı Abdullah, gelecekteki kabinenin seçilmiş bir parlamento çoğunluğuyla oluşturulacağını söyledi. Kral Abdullah, bugün iktidara gelişinin 12. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, halkın talebine yanıt vererek hükümetin seçilmiş parlamentonun çoğunluğuyla kurulması talebini kabul ettiğini belirtti. Kral Abdullah, anayasada daha ileri değişiklikler yapma taahhüdünde de bulundu. Daha fazla reform sözü veren Abdullah, bununla birlikte ani değişikliğin, diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi kaos ve karışıklığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Ürdünlüler uzun süredir Kral Abdullah'tan başbakan ve kabineyi atama gibi mutlak yetkilerinden feragat etmesini istiyor. Ürdün'de 6 aydır süren demokrasi yanlısı protestolarda halk yeni parlamento seçimlerinin yapılmasını talep ediyor. Protestocular, kasım ayındaki seçimlerin şaibeli olduğunu ileri sürüyor.