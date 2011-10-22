-Ürdün Kralı Abdullah'tan çağrı LUT GÖLÜ (A.A) - 22.10.2011 - Ürdün Kralı Abdullah, İsrail ve Filistin'e barış görüşmelerine yeniden başlamaları çağrısında bulundu. Kral Abdullah, Lut Gölü kıyısında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumunun açılışında yaptığı konuşmada, İsrail ve Filistinlilerden, ''Arap baharı''ndan esinlenmelerini isteyerek, Ortadoğu'nun geleceğinin barıyla birlikte olduğunu belirtti. İsrail hükümetini kastederek, ''Öngörüsüz liderlerin kapıları barışa kapatabileceğini düşünebileceğini'' ifade eden Kral Abdullah, muhtemel bir İsrail-Filistin anlaşmasının İsrail'in ''Güvenliğini'' göz önünde bulundurması ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngörmesi gerektiğini vurguladı. İki gün sürecek toplantıya, ABD'nin de aralarında bulunduğu 50 ülkeden bin dolayında kişi katılıyor. Forumda, yönetim karşıtı ayaklanmaların ardından Arap dünyasında ekonomik kalkınmanın ve istihdam yaratmanın yolları tartışılacak.