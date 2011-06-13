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Dünya

ÜRDÜN KRALI ABDULLAH'IN KONVOYUNA SALDIRI AMMAN (A.A)

13 Haziran 2011 18:36

-ÜRDÜN KRALI ABDULLAH'IN KONVOYUNA SALDIRI AMMAN (A.A) - 13.06.2011 - Ürdün Kralı Abdullah'ın konvoyunun, ülkenin güneyindeki Tafile kentine giderken saldırıya uğradığı bildirildi. Güvenlik servislerinden bir kaynak, Kral Abdullah'ın makam aracı kente girdikten sonra, yaşları 20 ile 30 arasında değişen bir grup gencin, konvoyun bir bölümüne taş ve boş şişelerle saldırdığını, olayda yaralanan olmadığını, bu olay üzerine kortejin yolunu değiştirdiğini belirtti. Kraliyet sarayından bir kaynak da olayda yaralanan olmadığını teyit etti. Tafile bölgesinde geçen ay düzenlenen ve 1500'den fazla kişinin katıldığı gösteride, yolsuzluk kınanmış ve hükümetin istifa etmesi istenmişti.

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