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Dünya

Ürdün Kralı Abdullah, meclisi feshetti

24 Kasım 2009 00:25

Ürdün Kralı Abdullah, bugün meclisi feshettiğini ve erken genel seçim çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Kral Abdullah, televizyondan yayınlanan konuşmasında, meclisin yarından itibaren feshine ilişkin kraliyet kararı yayınladığını söyledi, ancak neden böyle bir karar aldığı konusunda bilgi vermedi.

4 yılda bir yapılan genel seçimlerle meclis üyeleri belirlenen Ürdün'de, son olarak Kasım 2007 de seçim yapılmıştı.

110 sandalyeli meclise yönelik, Ürdün'ün ekonomik ve siyasi ilerlemesi için gerekli görülen yasaları geçirmeyi başaramadığı eleştirileri yapılıyordu.

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