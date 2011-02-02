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Dünya

Ürdün Kralı Abdullah hükümeti görevden aldı

Ürdün Kralı Abdullah, hükümeti görevden aldı, başbakanlığa Samir Rifai'nin yerine Maruf Bakit'i atadı.

02 Şubat 2011 02:00

T24 - Ürdün Kralı Abdullah, hükümeti görevden aldı, başbakanlığa Samir Rifai'nin yerine Maruf Bakit'i atadı. 

Kral Abdullah'ın, ülkede yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Maruf Bakit'in asker kökenli olduğu ve 4 yıl önce başbakanlık yaptığı bildirildi.  London's City Üniversitesi'nde Ortadoğu çalışmaları bölümünden Profesör Rosemary Hollis, 2005-2007 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunan Bakit'in, eski bir general ve kısa süreliğine Ürdün'ün İsrail Büyükelçisi olduğunu hatırlattı.

Maruf Bakit'in başbakanlığa atanmasıyla ilgili olarak, "Bunu liberalleşmenin bir işareti olarak görmem" yorumunda bulunan Hollis, Bakit'in daha önceki başbakanlığı sırasında reformdan söz edildiğini, ancak bu yönde çok az şey yapıldığını kaydetti.

Ürdün'de hükümet değişikliğine, halkın, Tunus ve Mısır'daki protestolardan etkilenerek hayat pahalılığına karşı gösteriler düzenlemesi ve Başbakan Samir Rifai'nin görevden alınmasını istemesinin etkili olduğu düşünülüyor. Eski Başbakan Rifai, protestolar üzerine iki hafta önce memur maaşlarında artış yapıldığını açıklamıştı.


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