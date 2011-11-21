-Ürdün Kralı Abdullah Batı Şeria'da RAMALLAH (A.A) - 21.11.2011 - Ürdün Kralı Abdullah, Filistin lideri Mahmud Abbas'a destek olmak amacıyla Batı Şeria'ya nadir ziyaretlerinden birini yapıyor. Söz konusu ziyaretin, hem kralın hem de Abbas'ın Hamas ile uzlaşma arayışları döneminde yapılmasına dikkat çekiliyor. Filistin lideri Abbas, bu hafta uzlaşma arayışı kapsamında Hamas lideri Halid Meşal ile görüşüyor. Hamas liderlerini 1999'da sınır dışı eden Ürdün'de, Müslüman Kardeşler hareketinin yükselmesi ardından Kral Abdullah da Hamas'la yeni bir iletişim kanalı açmaya çalışıyor.