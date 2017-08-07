Ürdün Kralı Abdullah 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'ta

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail ile Filistin arasında Mescid-i Aksa geriliminin yaşandığı bir dönemde Batı Şeria'ya gitti. 5 yıl sonra ilk kez Ramallah'a giden Kral Abdullah'ı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas karşıladı.

Helikopterle Ramallah'a giden Ürdün Kralı'nı Filistin Devlet Başkanı Abbas kırmızı halıyla karşıladı.

Ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. İki lider gazetecilere açıklama yapmadı.

Ziyaret İsrail’e bir mesaj olarak tanımlanıyor

Abdullah'ın Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail kısıtlamalarının ardından Filistin'i ziyaret etmesi İsrail'e bir mesaj olarak algılandı.

Zira kısıtlamalar hem Filistin-İsrail ilişkilerini hem de Ürdün-İsrail ilişkilerini bozmuştu.

İsrail'in temmuz ayı ortasında iki İsrailli polisin öldürülmesinin ardından Mescid-i Aksa girişlerine metal dedektörlerini koyması şiddetli protestolara yol açmış, protestolarda can kayıpları yaşanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da İsrail ile güvenlik iş birliğini askıya almıştı.

ABD, Türkiye, Ürdün ve diğer ülkelerinin sert tepkilerinin ardından İsrail dedektörleri kaldırmıştı.

Ürdün-İsrail ilişkileri gergin

23 Temmuz'da ise Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği'nde bir İsrailli güvenlik görevlisinin iki Ürdünlü'yü öldürmesi iki ülke arasındaki ipleri germişti.

Ürdün dedektörlerin kaldırılmasından birkaç saat önce güvenlik görevlisinin İsrail'e dönmesine izin vermişti.

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun güvenlik görevlisini 'kahramanca' karşılaması Ürdün Kralı Abdullah tarafından 'provokatif' olarak nitelenmişti.

İsrail son olarak büyükelçilikteki olayı soruşturma sözü vermişti.

Ürdün, 1924 yılından itibaren Kudüs'te bulunan Müslüman ve Hristiyanlara ait mabetlerin "Yönetimi ve Muhafızlığı" görevini yürütüyor.

“Abbas, Ramallah’ta hapis” iddiası

Diğer taraftan Jerusalem Post'un kardeş yayın kuruluşu Ma'ariv'in Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberde Abbas'ın İsrail tarafından Ramallah'tan çıkarılmadığı öne sürüldü.

Jerusalem Post'un 'İsrail, Abbas'ı Ramallah'ta mahkum etti' başlığıyla verdiği ve üst düzey Filistinli kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in Harem-i Şerif'te tansiyonu düşürmediği için Abbas'ın şehirden ayrılışına izin vermedi öne sürüldü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nde yapılan açıklamada ise, "Tüm suçlamalar gerçek dışı" ifadelerine yer verildi.

Filistinli kaynaklar, Abbas'ın Ramallah'tan çıkışına izin verilmemesinin Mescid-i Aksa geriliminden dolayı İsrail hükümetinin Abbas'a karşı uyguladığı bir yaptırım olduğunu söyledi. Haberde, Mescid-i Aksa krizi sırasında Arap devletlerinin liderleriyle görüşmek isteyen Abbas'a İsrail tarafından çıkış izni verilmediği ancak Abbas'ın yardımcılarına izin verildiği belirtildi.

Ürdün Kralı Abdullah'ın Ramallah'a gelmesinin ardından, Filistin yönetiminin Abbas'ın hareketlerinin sınırlandırılması konusunu çözüme kavuşturma konusunda umutlu oldukları ifade edildi. Kral Abdullah ile Mahmud Abbas'ın yapacakları 3.5 saatlik görüşmede bu konuyu da masaya yatıracakları belirtildi.