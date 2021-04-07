Ürdün Kralı 2. Abdullah: Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir

Ürdün Kralı 2. Abdullah, "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığı" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in ailesi ile birlikte sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" söyledi. Kral Abdullah, "Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir. Ürdün'ümüz güvenli ve istikrarlıdır. Ve Allah'ın izniyle de böyle kalmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Son günlerde olanların, ülkede yaşanan en zor günler olmadığını ancak "olayın faillerinin ev içinden kişiler olması nedeniyle" bunlardan acı, şaşkınlık ve üzüntü duyduğunu aktaran Kral Abdullah, yazılı açıklamasında "Öncelikli sorumluluğum Ürdün'e hizmet etmek, halkını, anayasasını ve kanunlarını korumaktır. Hiçbir şey ve hiçkimse Ürdün'ün güvenliği ile istikrarının önüne geçemez. Bu emaneti korumak için gerekli önlemleri almak gerekiyordu" ifadelerine yer verdi.

Meseleyi Haşimi Kraliyet ailesi içinde halletmek istediğini, bu kapsamda Prens Hamza konusuyla ilgilenmesi için amcası Hasan Bin Tallal'ı görevlendirdiğini belirten Kral Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Prens Hamza, aile önünde, babalarının ve dedelerinin yolunda kalacağı, Ürdün'ün çıkarını ve yasalarını her şeyin üzerinde tutacağına dair söz verdi. Kendisi bugün ailesiyle birlikte sarayında, gözetimim altında. Diğer taraflarla ilgili de soruşturma devam ediyor."