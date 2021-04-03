"Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında" iddiası

Ürdün Kralı 2. Abdullah 'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin 'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürüldü.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edildi.

Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı. Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Prensin, "darbe girişimi" suçlamasıyla başkent Amman'daki sarayında tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu El-Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

Genelkurmay'dan açıklama

Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Yusuf el Huneyti, bazı eski yetkililerin ülkenin güvenliğini hedef alan eylemleri gerçekleştirdiğine dair soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.

Petra Haber Ajansı’na konuşan Huneyti, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğuna dair haberleri yalanlarken, prensten ülkenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden bazı eylem ve faaliyetlere son vermesi istendiğini belirtti.

Hunseyti, güvenlik teşkilatıyla yürütülen kapsamlı ortak soruşturmalar sonucunda birkaç kişinin tutuklandığını da ekledi.

"Soruşturmalar devam ediyor. Sonuçları şeffaflık bir şekilde açıklanacak" diyen Hunseyti, alınan tüm tedbrilerin yasalar çerçevesinde alındığın altını çizerek, "Kimse hukukun üstünde değil. Ürdün'ün güvenliği ve istikrarı her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.