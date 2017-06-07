T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ürdün, Katar ile diplomatik ilişkilerinin düzeyini düşürdü

Ürdün, ülkedeki Al Jazeera ofisini de kapatma kararı aldı

07 Haziran 2017 02:47

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani, yaptığı açıklamada, Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürülmesine ve ülkedeki Al Jazeera ofisinin kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Momani, kararın bölgesel istikrarın sağlanması, Arap ülkelerinin politikalarının koordine edilmesi ve bölgedeki krizlere son verilmesi amacıyla alındığını kaydetti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen dün teröre destek vermekle suçladıkları Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Suudi Arabistan dahil 7 ülkenin 'terröre destek verdiği' gerekçesiyle diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığı Katar ise misilleme yapmayacağını açıklamıştı. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el Sani, bu ülkelere misilleme yapmayacaklarını ve Kuveyt'in arabuluculuk yapmasını kabul edeceklerini duyurdu.

 

ETİKETLER

ürdünkatarkörfezdiplomatik ilişkiel cezire

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24