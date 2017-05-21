Ürdün İncirlik'ten taşınma için yardıma hazır

Von der Leyen Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Ürdün Kralı Abdullah'ın "İncirlik'teki Alman Ordusu'na ait yakıt ikmal uçaklarıyla Tornado tipi keşif uçaklarının Ürdün'e taşınmasının zaruri hale gelmesi halinde her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduklarını belirttiğini" ifade etti.

Almanya Savunma Bakanı Von der Leyen cuma günü İncirlik Hava Üssü'ne alternatif olarak gündeme gelen Ürdün'deki Muvaffak Salti Askeri Üssü'nü ziyaret etmiş, cumartesi günü de Kral Abdullah ile görüşmüştü. Savunma Bakanı Ürdün'deki hava üssünü ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "Üs ile ilgli umduğundan daha iyi bir tablo ile karşılaştığını" belirtti. Von der Leyen, üste sadece Ürdün güçlerinin değil, ABD'li, Hollanda'lı ve Belçika Ordusu'na ait askerlerin de görev yaptığını söyleyerek "Ürdünlü yetkililerin son derece yardımsever olduklarını" ekledi. Almanya Savunma Bakanı, Türkiye'de İncirlik Üssü'nde konuşlu Alman askerlerinin Ürdün'e taşınması konusunda her türlü yardıma hazır olduğunu ilettiğini söyledi.

Savunma Bakanı, Alman Ordusu'ndan bir uzman heyetin de Ürdün'deki hava üssünün Alman askerleri için uygun olduğu görüşünde olduğunu vurguladı.

Alman Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann da Federal Hükümete çağrıda bulunarak İncirlik konusunda kararını vermesini istedi. Opperman Bild am Sonntag'a verdiği demecinde, "Artık bu konuda bir takvim belirlemeliyiz. Şayet Başbakan Angela Merkel bu hafta Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesinde Türkiye'yi mevcut duruşunu terk etme konusunda harekete geçiremezse o zaman alternatif üslere ihtiyaç duyacağız. Bu hem İncirlik hem de Konya'daki AWACS misyonu için geçerli" dedi.

Türkiye Alman vekillere İncirlik vizesi vermedi

Türkiye'nin Alman milletvekillerine İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret izni vermemesi Alman kamuoyunda tartışma yaratıyor. Alman hükümeti bu tutumun sürmesi halinde üste konuşlu 260 askeri ve Tornado keşif uçaklarını çekeceğini açıklamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel Ürdün'ün bir seçenek olabileceğini söylemişti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel (SPD) perşembe günü Konya'daki askerlerin de geri çekilebileceği sinyalini vermişti. Ancak Hristiyan Birlik Partileri Federal Meclis Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt "Konya'da bütünleşmiş bir NATO misyonu söz konusu, Alman AWACS keşif uçakları farklı ülkelerin kurduğu ekiplerce kullanılıyor. Almanya bu misyondan geri çekilirse, bu sorun yaratabilir" diyerek Konya ile İncirlik'i ayrı tutmak gerektiği görüşünü dile getirmişti.

Almanya Türkiye'de konuşlu olan hem AWACS hem de Tornado uçaklarıyla IŞİD'e karşı mücadeleye katılıyor. Ankara, mart ayında Sol Parti milletvekili Jan van Aken'in Konya'daki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemişti.

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DW,afp/ MK,EC