Ürdün'de restoran bozuk et sattı: 826 kişi hastaneye kaldırıldı, bir çocuk öldü

BBC Türkçe

Ürdün basını, başkent Amman'daki bir restoranın bozuk et satması nedeniyle 826 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bir çocuğun da hayatını kaybettiğini yazdı.

Amman'ın kenar mahallelerinde bulunan ve çok ucuza döner satan restoranda yapılan incelemelerde etin, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasına rağmen buzdolabında değil dışarda bekletildiği tespit edildi.

Aralarında restoranın sahibinin de yer aldığı üç kişi gözaltına alındı.

Zehirlenen çocuğun kalp yetmezliğinden öldüğü açıklandı.

Sağlık Bakanı Saad Jaber'in açıklamasına göre dün itibarıyla dört kişi yoğun bakımda, 321 kişi de hastanede stabil durumdaydı.

Amman'da hava sıcaklıkları son günlerde 40 derecenin üzerinde seyrediyor.