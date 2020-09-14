Ürdün'de camiler ve okullar yeniden kapanıyor

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, Eğitim ve Öğretim Bakanı Teysir en-Nuaymi, Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile ve Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenledikleri ortak basın toplantısında hükümetin Covid-19 tedbirleri kapsamında aldığı bir dizi kararı duyurdu.

Adayile, salgın vakalarındaki artışa binaen alınan, eğitim, toplu alanlar ve ibadet yerlerindeki uygulamaları kapsayan kararların, perşembe gününden itibaren iki hafta boyunca uygulanacağını belirtti.

Kararlar kapsamında askeri ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okullar başta olmak üzere özel ve hükümet okullarında yüz yüze eğitime ara verileceğini söyleyen Adayile, bu durumdan bazı sınıfların muaf olacağını aktardı.

Adayile, ayrıca karar kapsamında ülkenin tamamındaki tüm halk pazarlarının, kahvehanelerin ve lokantaların kapatılacağını dile getirdi.

Vakıflar Bakanı Halayile ise ülkedeki tüm camilerin yeniden ibadete kapatılacağını belirtti.