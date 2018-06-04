Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, protestolar nedeniyle istifa etti

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti.
Ürdün'ün başkent Amman ve çeşitli kentlerde yeni vergi yasasına karşı protestolar 5'inci gününe girdi.
Ürdün'deki halk onaylanan yeni vergi yasasına karşi sokaklara döküldü. Protestocular Başbakan Hani Mulki'nin istifasını ve hükümetini azledilmesini istiyordu.
Başbakanlık ofisine yürümek isteyen göstericiler emniyet güçleriyle karşı karşıya geldi.
Ülke tarihinin en büyük gösterileri sonrası Ürdün Kralı Abdullah, Başbakan Hani Mulki'nin istifasını istedi. Başbakan Mulki'nin istifa mektubunu imzaladığı açıkladı.
Ürdün'de bakanlar kurulu tarafından 21 Mayıs'ta kabul edilen yasa tasarısı onay için temsilciler meclisine sevkedilmişti.