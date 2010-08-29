-ÜRDÜN ANTRENÖRÜ HAKEMLERİ SUÇLADI KAYSERİ (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (A) Grubu takımlarından Ürdün Milli Takım Antrenörü Mario Palma, ''Hakemler hata yapmasaydı skor farklı olabilirdi'' dedi. Palma, Angola maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, rakiplerinin kendilerinden daha deneyimli olduğunu, bunun da maça yansıdığını söyledi. Hakemlerin maçın 2. çeyreğinin sonlarında ve 3. çeyrekte yanlış kararlar verdiklerini ifade eden Palma, ''Angola bizden daha iyi bir takım olduğu için yendi. Ancak, hakemler hata yapmasaydı skor farklı olabilirdi. Son dakikalarda bize karşı müthiş bir pres vardı ve hiç faul vermedi. Böyle birşey olamaz'' dedi. Ürdün Milli Takım Oyuncusu Rasheim Wright ise Angolayı gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti. Hakemin yaptığı yanlışların kendilerini bitirdiğini savunan Wright, Angola'nın oldukça sert oynadığını ancak, hakemlerin bunu gözden kaçırdıklarını öne sürdü. Angola Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Paulo Jorge de her iki takımın da takdire şayan bir maç çıkardıklarını kaydetti. Kendilerinin daha iyi oynadığını ve maçı kazanmak için daha istekli olduklarını vurgulayan Jorge, bu maçı kazanamamaları halinde Almanya maçından sonra ülkelerine boyunları bükük döneceklerini sözlerine ekledi. Angola Milli Takımı Oyuncusu Roberto Fortes de Ürdün'ün çok güzel bir oyun sergilediğini ve kendilerini zorladığını kaydetti. Çok istekli oynadıklarını dile getiren Fortes, maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.