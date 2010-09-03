-ÜRDÜN: 73 - ALMANYA: 91 KAYSERİ (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (A) Grubu'nda iddiası olmayan iki takımın maçında Almanya, Ürdün'ü 91-73 yendi. Karşılaşmaya hücumda çok etkili başlayan Almanya, Pleiss'in pota altından ürettiği 7 sayıya, Jagla ve Hamann'ın da katkı vermesiyle 3. dakika içinde 11-3'lük skorla 8 sayılık farkı yakaladı. Wright ve Daghles ile sayılar üreten rakibine yine Pleiss'in basketleriyle karşılık veren Almanya, 7. dakikaya 19-11 önde girdi ve periyodu 28-17 üstün bitirdi. 2. periyoda her iki takım da sayı bulmakta zorlanarak başladı. Almanya, 2 dakika süresince sayı atamazken, Ürdün, sadece 3 sayı üretebildi. Bu çeyrekteki ilk sayılarını Staiger ile serbest atışlardan bulan Almanya, Hamann'ın da skora katkı yapmasıyla 15. dakikayı 34-25 üstün geçti. Alkhas ve Soobzokov'un 3 sayılık, Daghles'in de pota altından bulduğu basketlerle 8-0'lık seri yakalayan Ürdün, 18. dakika içinde farkı 1 sayıya kadar (34-33) indirdi. Jagla'nın 3 sayılık basketiyle uzun bir aradan sonra sayı bulan Almanya, yine bu oyuncu ile basketler bulmaya devam etti ve devreyi 40-33 üstün tamamladı. 3. çeyreğin ilk dakikaları da Almanya üstünlüğüyle geçildi. Daghles ve Wright ile sayılar üreten rakibine, Pleiss ve Jagla ile karşılık veren Almanya, 23. dakikayı 49-38 önde geçti. Staiger'ın skorer oyununu sürdürmesi, Pleiss'in de pota altındaki üstünlüğüne devam etmesiyle kontrolü elinde tutan Almanya, 26. dakikaya da 59-46 önde girdi. Dış atışlarla sonuca gitmeye çalışan, ancak bu isteğinde başarılı olamayan rakibi karşısında Harris-Mcnaughton ikilisinin de devre girmesiyle farkı biraz daha açan Almanya, bu çeyreği de 67-50 üstün geçti. Son çeyrekte sadece dış atışlara yönelen ve bu şekilde farkı kapatmaya çalışan rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren Almanya, Pleiss-Jagla ikilisinin sayılarıyla 35. dakikaya 80-60 önde girdi ve karşılaşmadan da 91-73 galip ayrıldı. Salon: Kadir Has Hakemler: Guerrino Cerebush (İtalya) xx, Longsheng Qiao (Çin) xx, Eddie Viator (Fransa) xx Ürdün: Daghles xxx 22, Wright xx 14, Abbas xx 10, Alawadi x, Idais x, Alkhas xx 12, Soobzokov xx 12, Alsous x, Hussein x 3, Alnajjar x Almanya: Hamann xx 4, Greene x, Benzing x 5, Jagla xxx 14, Pleiss xxx 23, Ohlbrecht xx 7, Staiger xxx 16, Schaffartzik x, Harris xx 7, Mcnaughton xx 12, Schwethelm x 3, Günther x 1. periyot: 17-28 Devre: 40-33 (Almanya lehine) 3. periyot: 50-67 Beş faulle çıkan: 37.53 Abbas (Ürdün)