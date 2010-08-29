-ÜRDÜN: 65 - ANGOLA: 79 KAYSERİ (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (A) Grubu'nda Angola, Ürdün'ü 79-65 yendi. Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Angola, Cipriano, Morais ve Gomes'in basketleriyle 2. dakikayı 7-2 önde geçti. Aldığı savunma ribauntları sonrasında hücuma hızlı çıkan Angola, Gomes'in skorer oyunuyla 4. dakikaya da 7 sayı farkla 13-6 üstün girdi. Bu dakikadan sonra toparlanan ve özellikle Idais ile pota altında başarılı bir oyun ortaya koyan Ürdün, savunmasında da etkili olunca, yakaladığı 11-3'lük seriyle 8. dakika içinde 1 sayı farkla (17-16) öne geçti ve çeyreği de aynı sonuçla üstün bitirdi. Angola, 2. çeyreğin ilk dakikalarında Gomes ile dış şutlarda başarı sağladı. Yine bu oyuncunun skora katkı yapmaya devam etmesiyle oyunun kontrolünü eline alan Angola, 12. dakika içinde 21-19 öne geçti. Wright'ın 3 sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü eline geçiren Ürdün, Alawadi'nin smaç basketiyle de 13. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı: (27-21). Bu andan sonra Ürdün, 4 dakika süresince sayı atmayı başaramazken, Angola, ürettiği 5 sayıyla 17. dakika içinde farkı 27-26'lık skorla 1 sayıya indirdi. Wright'ın 3 sayılık basketiyle uzun bir aradan sonra sayıyla buluşan Ürdün, Daghles'in de skora katkısıyla 18. dakikaya 33-26 önde girdi ve devreyi de 35-29 üstün tamamladı. 3. çeyreğe Daghles'in basketiyle giren Ürdün, Abbas ile boyalı alanı etkili kullanmaya devam etti ve 23. dakikayı 39-32 önde geçti. Skor açısından kısır geçen bu dakikalarda Angola, üst üste kazandığı serbest atışları sayıya çevirdi. Almeida-Mingas ikilisi ile basketler bulan Angola, 27. dakikada farkı yeniden 1 sayıya indirdi: (42-41). Maçın kırılma anlarında Wright ile 3 sayılık bir basketler bulmaya devam eden Ürdün, pota altı savunmasında açıklar verdi ve Angola, çeyreğin bitimine 16 saniye kala 46-45'lik skorla öne geçti. Ancak Abbas ile son topu sayıya çevirmeyi başaran Ürdün, bu periyodu da 47-46 üstün geçti. Final periyoduna Ürdün, çok kötü başladı. Hücumda 3.5 dakika süresince sayı üretemeyen rakibi karşısında Almeida ve Morais ile sayılar üreten Angola, yakaladığı 10-0'lık seriyle 34. dakikaya içinde farkı 9 sayıya çıkardı: (56-47). Idais ile pota altında etkili olmaya başlayan Ürdün, Alawadi'nin de 3 sayılık basketiyle, 35. dakika içinde 59-55'lik skorla farkı 4 sayıya indirdi. Almeida ve Latonda ikilisinin 3 sayılık basketleriyle kontrolü yeniden eline alan Angola, bitime 3 dakika kala farkı yeniden çift haneli sayılara taşıdı: (67-57). Kalan dakikalar içinde rakibinin baskısından 3 sayılık basketlerle kurtulan Angola, farkı daha da açtı ve karşılaşmadan 14 sayı farkla 79-65 galip ayrıldı. Salon: Kadir Has Hakemler: Gene William Kennedy (ABD) x, Eddie Viator (Fransa) x, Olegs Latisevs (Letonya) x Ürdün: Wright xxx 18, Abbas xx 14, Soobzokov x 3, Daghles x 8, Idais xx 9, Alawadi xx 7, Alkhas xx 6, Hadrab x, Zaghab x, Alnajjar x, Alsous x Angola: Cipriano xx 4, Morais xxx 14, Gomes xxx 13, Lutonda xxx 16, Mingas xx 8, Ambrosio xx 8, Paulo x 3, Bonifacio x 2, Jeronimo x, Almeida xxx 11 1. periyot: 17-16 Devre: 35-29 (Ürdün lehine) 3. periyot: 47-46 Beş faulle çıkan: 37.18 Idais, 38.55 Daghles (Ürdün)