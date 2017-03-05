Ürdün 15 kişiyi idam etti

Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed El Momani devlet medyasına yağptığı açıklamada idam edilen kişilerin arasında geçen yıl bir Filistin kampına yakın istihbarat merkezine saldırı düzenleyerek beş güvenlik elemanının ölümüne neden olan bir kişinin olduğunu açıkladı. Sözcü idam edilen diğer kişilerin 2003 yılından bu yana çeşitli terör saldırılarında güvenlik güçlerinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

İsmini vermek istemeyen bir yetkili, idamların ülkenin yakın tarihindeki en büyük toplu infaz olduğunu söyledi. Aynı kaynak idam edilen 10 kişinin arasında Amman’daki tarihi Roma anfitiyatrosunda turistlere saldırıp bir İngiliz turisti öldürmekten hüküm giyenlerin olduğunu ve idam edilen diğer beş mahkumun tecavüz suçu işlediğini aktardı.

Ürdün'de son yıllarda en az 100 kişi radikal İslamcı örgütlere üye olmak suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırıldı.

İnsan hakları örgütleri endişeli

İnsan hakları örgütlerinin temsilcileri ölüm cezasının çözüm olmayacağı görüşünde. İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu direktörü Sarah Leah Whitson yaptığı bir açıklamada Ürdün'de geçen yıldan bu yana yaşanan saldırılarda artış olduğunu, ölüm cezasının caydırıcılığının olmadığını söyledi.

Whitson "Ürdün nasıl bir güçlü imaj vermek isterse istesin, ölüm cezası terör saldırısından veya cinayetten caydırmaz ya da Ürdün'ü daha güvenli hale getirmez" diyerek Ürdün'ün ölüm cezasını geri getirmesine rağmen geçen iki yılda terör saldırılarında artış yaşandığını hatırlattı.

Uluslararası Af Örgütü ise idamları kınayarak, "şeffaf olmayan bir şekilde ve gizlilik içinde" yapıldıkları eleştirisini getirdi.

Örgütün Beyrut ofisinden Samah Hadid, "Bugünkü toplu idamların ölçeği şoke edici ve Ürdün'de insan haklarının korunması konusunda büyük bir geri adım atıldı" dedi. Hadid, "İdam cezaları sorunlu çünkü bazı durumlarda Ürdün'de itiraflar işkence ve baskı altında alınıyor" diyerek, insan hakları aktivistleri tarafından sürekli gündeme getirilen şikayetleri tekrar etti.

Ürdün, Ortadoğuda 2011 yılından bu yana yaşanan iç savaşlar ve gerilimden çok fazla etkilenmese de geçen yıllarda ülkede çok sayıda saldırı düzenlenmişti. Ürdün Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı ABD liderliğindeki hava operasyonlarına destek veren birkaç Arap ülkesinden biri. Ülke 2006-2014 yılları arasında ölüm cezası ile ilgili bir moratoryumdan sonra 2014 yılında ölüm cezasını geri getirmişti.

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Reuters/DW/SSB/HT