Uras’ın kahramanı kim?

Ekonomist-yazar Güngör Uras, kahramanının ‘Devlet Baba’ ve suyun başını tutan kurtlara rağmen Devlet Baba’yı ayakta tutmayı başaranlar olduğunu söylüyor.



Taraf gazetesinin arka sayfasında 20 Soru köşesinin 31 Mart tarihindeki konuğu ekonomist-yazar Güngör Uras’tı. Uras, kahramanınız kim sorusuna? ‘Devlet Baba’ yanıtını verdi.



20 soruyu çekincesiz cevaplayan Güngör Uras, küfrü becerecek kadar cesur olmadığını, kötü huylarından keyif almadığını ‘bu da geçer’ telkininin hayat felsefesini oluşturduğunu, ölümden konuşmayı dahi sevmediğini itiraf ettiği köşede en çok da kahramanınız kim? sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.



‘Suyun başlarının kurtlar tarafından

tutulduğu bir ülke’



Herhangi bir kahramanı olmadığını belirten Uras, “Bizim kuşağın en önemli müessesi “Devlet Baba”dır. Devlet Baba hiç değil ise beni ve arkadaşlarımı yetiştirdi. Bize ülkenin kıt imkânlarıyla iyi şeyler, iyi imkânlar verdi. Suyun başlarını tutan kurtlar tarafından yağmalanan bir ülkede, dünden bugüne gelmek önemlidir. Soyutlanmasına, hırpalanmasına, içeriden ve dışarından yıkmak isteyenlerin gücüne rağmen bu Devlet Baba’nın ayakta kalması bir mucizedir. Onun için eğer kabul buyursanız benim karhanım “Devlet Babadır” Devlet Baba’yı ayakta tutanlardır” dedi.



Uras, olanı satamamaktan şikâyetçi



En önemli kusurunun olanı satamamak olduğunu söyleyen Uras, hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz sorusuna, ‘Spor yapacak vücut yapısına sahip olmak isterdim’ diye cevapladı.



‘ Cennet de cehennem de bu dünyada’



Öldüğünüzde cennete giderseniz Tanrının kapıda size ne söylemesini isterdiniz kurgusuna ise, Güngör Uras’ın, cevabı “Cennette cehennem de dünyada. Tanrı söyleyeceğini biz dünyada iken söylüyor. İstediğimizi değil, kendi söyleyeceğini söylüyor Ölüm her şeyin sonudur” oldu.









