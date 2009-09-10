Uras: İstanbul afet öncesi de sonrası da yönetilemiyor

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ufuk Uras İstanbul ve Trakya’da yaşanan sel felaketine "son seksen yılın en yoğun yağışı görüldü" denilerek mazeret aranamayacağını belirterek, hükümeti afet öncesi ve sonrasını yönetememekle suçladı.

Uras yaptığı yazılı açıklamada, plansız ve çarpık yapılaşma ve doymak bilmeyen rant hevesinin ardı arkası kesilmeyen ‘taammüden’ felaketlere yol açtığını söyledi. Bataklık ve sulak alanların kurutulup iskana açıldığını, taşkın alanlarında ve dere yataklarında yapılaşmaya göz yumulduğunu belirten Uras şunları söyledi:

"Olanlara ‘son seksen yılın en yoğun yağışı görüldü’ diyerek mazeret aranamaz. Sorumlusu plansız şehirleşmeye ve sınırsız rant hırsına göz yuman merkezi ve yerel yönetimlerdir. Ne gelmekte olan tehlikeyi görme ne de yaşanmakta olan afeti yönetme becerisine sahip olmayan yönetimler bu durumun sorumlusudur. Yurttaşın mal ve can güvenliğini sağlayacak planlı, denetimli, doğa ile uyumlu bir yapılaşmayı ve kent yönetimini gerçekleştiremedikleri için sorumludurlar. Ekmeğini çobanlıktan çıkaran bir aileyi dere yutuyor. Yedi kadın işçi fabrikanın önündeki tekerlekli servis tabutunda boğuluyor."

Uras, sel felaketinde zarar gören vatandaşların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, yaraların hemen sarılması, dere yataklarında yapılaşmaya son verilmesi, her tarafın betonla sıvanmaması gerektiğini kaydetti. Uras "Yerleşim ve yapılaşma politikaları bu afetlerin verdiği dersle yeniden ele alınmalıdır."dedi.