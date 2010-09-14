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Ekonomi

Uras: Çukurdan çıkmaya çalışıyoruz

Gazeteci-yazar Güngör Uras, büyüme rakamlarını değerlendirdi.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Büyüme rakamlarını değerlendiren Güngör Uras, "Bu büyüme oranları bizi yanıltmasın. Kriz nedeniyle indiğimiz çukurdan, yüzde 11 büyümeyle çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu yılın ilk çeyreğindeki çift haneli büyüme, ikinci çeyrekte de yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde de devam etti. Büyüme oranı yüzde 10.3 olarak gerçekleşti.

Can Dündar'ın sorularını yanıtlayan Güngör Uras, büyümedeki rakamların ne anlama geldiğini ve çift haneli büyümenin vatandaşın cebine nasıl yansıyacağını anlattı.

Uras, "Bu büyüme oranları bizi yanıltmasın. Bu yıl kriz nedeniyle indiğimiz çukurdan, yüzde 11 büyümeyle çıkmaya çalışıyoruz. Yani büyümemiz, krizde indiğimiz derin çukurdan çıkma çabasının neticesidir." diyerek şunları söyledi:

"Büyümenin nasıl bir büyüme olduğunu halkımıza anlatalım. 'İkinci üç aylık dönemde 10.3 büyüdük' diyoruz. Bırakınız o üç aylık dönemleri, yılın ilk altı ayında Türkiye ekonomisi yüzde 11 oranında büyüdü. Peki nasıl yüzde 11 büyüdük? Geçen yılın ilk altı ayında yüzde 12.2 küçülmüştük. Bu yıl o indiğimiz çukurdan yüzde 11 büyümeyle çıkmaya çalışıyoruz. Yani büyümemiz, krizde indiğimiz derin çukurdan çıkma çabasının neticesidir. Bu büyüme oranları bizi yanıltmasın.

Daha basit anlatımla 2007 yılında ilk altı ayda üretimimiz 49,6 milyar TL'ydi. 2008'de kriz nedeniyle 44 miyar TL'ye indi. Şimdi bu son çıkışta da 49 milyar TL'lik milli gelir elde ettik. Daha altı aylık durumumuz itibariyle 2008'deki o güzel günlerden gerideyiz. Önümüzde gideceğimiz yol var. O çukurdan çıkmak üzereyiz. Eğer 12 aylık dönemi yüzde 6 büyüme ile kapatırsak ancak yıl sonunda 2008'deki döneme erişmiş olacağız."


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