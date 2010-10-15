-URANYUMDA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU BIRAKMIYOR ASTANA (A.A) - 15.10.2010 - Kazakistan'ın, 2010 yılında 18 milyon ton uranyum üretimi ile dünya birinciliğini sürdüreceği bildirildi. Kazakistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığından alınan bilgiye göre, 2009 yılında 13 bin 500 ton Uranyum üretimi ile dünya birincisi olan Kazakistan bu yıl sonuna kadar yaklaşık 18 bin ton uranyum üretecek ve dünya birinciliğini sürdürecek. Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev, 2010 yılının ilk 9 ayı içerisinde 12 bin 154 ton uranyum üretildiğini yılın dördüncü çeyreğinde yapılacak üretimle 18 bin ton hedefinin yakalanacağını açıkladı.