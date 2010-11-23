-URANYUM ZENGİNLEŞTİRME PROGRAMI YAVAŞLADI WASHINGTON (A.A) - 23.11.2010 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) eski Başkan Yardımcısı Olli Heinonen, teknik zorluklar yüzünden İran'ın uranyum zenginleştirme programının yavaşladığını, bu durumun İran'ın tartışmalı nükleer politikası ile ilgili görüşmeler bakımından zaman kazandıracağını açıkladı. ABD'nin başkenti Washington'da bir konferansta konuşan Heinonen, "Galiba görüşmeler için zaman var, çünkü Tahran uranyum zenginleştirme programında teknik zorluklarla karşılaşıyor" dedi. UAEK'nın eylül ayının başlarında yayımladığı bir rapora dayanarak verdiği bilgide Heinonen, İran'ın Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesislerinde yer alan ve nükleer enerji üreten 8 bin 856 santrifüjden sadece 3 bin 772'nin çalıştığını belirtti. Ağustos ayında kurumdan ayrılan Heinonen, durumun hammadde eksikliğine bağlı olabileceğini, İran'ın sadece iki uranyum madenine sahip olduğunu, BM yaptırımlarından dolayı ancak birisini işletebildiğini, yaptırımlardan dolayı uranyum ithal edemediğini ve yabancı bir ülkede maden borsasına katılamadığını vurguladı. Heinonen'ne göre, santrifüjlerin yapımında kullanılan karbon lifi bakımından dışa bağımlı olan Tahran'ın, karbon lifini elde etmede zorluklarla karşılaşıp daha güçlü santrifüjler geliştirememiş olabileceğini de sözlerine ekledi. UAEK'nın raporuna göre, İran, şubat ile ağustos ayları arası yüzde 20 zenginleştirilmiş olan yaklaşık 22 kilo uranyum hexafluoride gazı (UF6) elde etti. Batılı ülkeler, İran'ın UF6 elde etmesiyle, bir atom bombası yapma kapasitesine yaklaştığını ileri sürüyor. Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Tahran yönetiminin ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya'dan oluşan 5+1 grubuyla aralık ayı başında yeniden görüşmeye hazır olduğunu duyurdu. ABD, İsrail ve Batı ülkelerinin iddiasına göre, İran'ın nükleer projesi, ülkenin savunma sanayisinin bir parçası. Tahran'ın iddiasına göre ise, bu proje, İran'a, nükleer teknolojinin sağlayacağı sıçramayı kazandıracak barışçıl bir proje.