Urallar'da facia

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Urallar'daki Rus kenti Perm yakınlarında 83 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan bir Boeing-737 tipi uçağın düştüğünü açıkladı. İtar-Tass ajansına göre, Bakanlık sözcüsü İrina Andrianova, Rus Aeroflot havayolu şirketine ait uçağın yerleşimin olmadığı bir bölgede düştüğünü ve kazadan kurtulan olmadığını söyledi. Uçağın yolcuları arasında biri bebek olmak üzere 7 çocuk bulunuyordu.



Bir de Türk yolcu var



Yetkililer, daha önce uçakta 18 yabancı bulunduğunu belirtirken, son yapılan açıklamada hayatını kaybeden yabancı uyruklu yolcu sayısının 21 olduğu belirtildi. Aerofolot'tan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Levent Nuri Koçak adındaki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kazada, ölen yabancı uyrukluların 9'unun Azerbaycan, 5'inin Ukrayna, diğerlerinin de Fransa, İsviçre, Letonya, ABD, Almanya ve İtalya vatandaşları olduğu kaydedildi. Olay yerinde incelemeler sürerken, yetkililerin uçağa ait 2 karakutuyu bulduklarını ve inceleme sonucunda 16 yıllık uçağın düşüş nedenini açıklaması bekleniyor.



