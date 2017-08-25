Ural Aküzüm ile Konyaspor Başkanı Yılmaz PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz\'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk etti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi URAL AKÜZÜM\'ün 24.08.2017 tarihinde medyada yaptığı \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü\'nün 25.08.2017 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

ATİKER KONYASPOR Kulübü başkanı FATİH YILMAZ\'ın 25.08.2017 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yapılan \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.