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Dünya

UPS'İN KARGO UÇAĞINDA BOMBA İDDİASI NEW YORK (A.A)

29 Ekim 2010 22:54

-UPS'İN KARGO UÇAĞINDA BOMBA İDDİASI NEW YORK (A.A) - 29.10.2010 - Amerikan yayın kuruluşu CNN, Yemen'den ABD'nin Şikago kentine giden bir kargo uçağında bomba bulunduğunu iddia etti. CNN, İngiltere'nin başkenti Londra'da United Parcel Service (UPS) şirketine ait uçakta yapılan aramada bomba haline dönüştürülmüş bir töner kartuşunun bulunduğunu belirtti. CNN'nin haberine karşılık Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) uçakta şüpheli bir paket bulunduğunu, ancak yapılan ilk testlerde pakette patlayıcı izine rastlanmadığını bildirdi. Bu arada, aynı şirkete ait 2 kargo uçağının ABD'nin Philadelphia havaalanında, bir diğerinin de New Jersey eyaletinin Newark havaalanında şüpheli paket olduğu gerekçesiyle inceleme altına alındığı bildirildi. Amerikalı yetkililer UPS'ye ait bir kamyonun da New York kentinde incelenmekte olduğunu söyledi.

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