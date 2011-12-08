-Ünyesporlu futbolcular kulübü terk etti ORDU (A.A)- 08.12.2011 - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ünyespor'un basın sözcüsü Osman Sarıkahraman, 25 futbolcunun, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek kulüpten ayrıldığını açıkladı. Tesislerde yaptığı basın açıklamasında, Kulüp başkanı Abdulkafi Keskin'in bir ay önce istifa etmesinin ardından yaşanan olumsuzlukların art arda geldiğini vurgulayan Sarıkahraman, ''Bugün Ünyespor'un başarısını konuşmak isterdim, ancak ne yazık ki oyuncuların kulübü terk ettiğini duyurmak için bir aradayız. Bu saate kadar bir şeyi beceremedik. Takımın son oynadığı karşılaşma sonrasında yönetici arkadaşımız Çetin Salman'ın futbolculara prim açıklamış olması ve bu saate kadar primin gelmemesi de yaşanan olumsuzluklara tuz biber oldu. Futbolcular kulübü terk etti, çok üzgünüm'' dedi. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu ile yaptığı görüşmeden olumlu sinyaller aldığını da vurgulayan Sarıkahraman, ''Belediye başkanımız olumlu yaklaşımlarda bulundu. Diğer yöneticilerle görüşerek, bir çıkar yol bulmaya çalışacağını iletti. Belki takım pazar günü sahaya çıkmayacak, bilemiyorum. Ben şahsım adına üzerime düşen görevi yaptığıma inanıyorum. Aramadık, yanına gitmedik insan bırakmadım. 'Takım bitiyor, Ünyespor patlıyor, Ünyespor artık tarihe gömülüyor' diyerek herkesin yanına gittim. İnşallah olumlu bir sonuca ulaşılır'' diye konuştu. Sorunun aşılamaması durumunda kulübü daha kötü günlerin beklediğini de vurgulayan Osman Sarıkahraman, ''Futbolcular evraklarını federasyona sundu. Sorunun çözülememesi halinde oyuncular hem kendilerine transfer hakkı elde edecek, hem de Ünyespor'a futbol federasyonu transfer yasağı getirecek. Ünyespor'un var olan borcuna 700-800 bin lira gibi bir borç yükü daha gelecek. Bu da Ünyespor'un 3'üncü lige değil, amatör kümeye düşmesi demektir'' ifadelerini kullandı.