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Ünye'de trafik kazası: 4 yaralı

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu),(DHA) - ORDU'nun Ünye İlçesi'nde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

23 Eylül 2017 16:50

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu),(DHA) - ORDU\'nun Ünye İlçesi\'nde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ordu\'nun Ünye İlçesi Cüri mevkiinde meydana geldi. Ordu\'nun Çaybaşı İlçesi\'nden Ünye yönüne giden Nuri K. yönetimindeki 25 FA 964 plakalı minibüs ile Tamer Ö. yönetimindeki 52 AC 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Mevlüt K. ve Miraç Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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