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Ünye'de cinayet

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye İlçesi'nde Osman K

01 Ekim 2017 00:13

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Ünye İlçesi\'nde Osman K., arazi meselesi nedeniyle davalık olduğu kardeşinin mahkemeye şahit olarak gösterdiği Hasan Dalgıç\'ı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Ünye İlçesi Tekkiraz Mahallesi\'nde meydana geldi. Osman K., arazi meselesi nedeniyle davalık olduğu kardeşi Mehmet K.\'nın mahkemeye şahit olarak gösterdiği Hasan Dalgıç\'ın evine gitti. Burada Osman K. ile Hasan Dalgıç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman K., Hasan Dalgıç\'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.
Hasan Dalgıç\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İlçe Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan Osman K. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

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