-UNVANLI HAKİM VE SAVCI ATAMA KARARNAMESİ YAYIMLANDI ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 190 unvanlı hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamasına ilişkin kararnameyi yayımladı. Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan Kararnameye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Sarıyer Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş atandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ise Adana Cumhuriyet savcılığına getirildi. Cihaner'den boşalan Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına da Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şafak tayin edildi. Kartal Cumhuriyet Başsavcıvekili Hikmet Gülay İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atandı.