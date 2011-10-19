-Unvanlarını göremediler ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Dünya üçüncülüğü bulunan görme engelli judocular Duygu Çete ve Serdar Aydın, Bakanlar Kurulu kararı olmasına rağmen, ''Başarılı sporculara aylık bağlanması ile devlet sporcusu unvanı'' verilmesi kanununa rağmen 1,5 yıldır maaşlarına kavuşamadılar. Macaristan'ın Debrecen kentinde 2009 yılında gerçekleştirilen Görme Engelliler Judo Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Duygu Çete ile Serdar Aydın, şeref aylığı ve maaşlarına kavuşmak için mücadele veriyor. Sporculara maaşlarının bağlanmasına yönelik Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkmasına rağmen, 1,5 yıllık sürede bu işlemlerinin gerçekleşmediği öğrenildi. Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Abdullah Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı sporculara maaşlarının bağlanması için gerekli yazıları ilgili kurumlara göndermelerine karşın, olumlu sonuç alamadıklarını dile getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazı yazdıklarını belirten Çetin, ''Bakanlar Kurulu kararı 2009 yılında çıktı. Biz de SGK'ya geçen yıl iki kez yazı gönderdik ancak geçen sürede sporcuların maaşları bağlanmadı. Sorduğumuzda ise sporcuların evraklarının kayıp olduğunu dile getirdiler. Şimdi yeni bir yazı göndererek maaşların bağlanmasını talep edeceğim'' diye konuştu. Çetin, sporcuların maaşlarının bağlanması durumunda çalışma isteklerinin daha da artacağını belirterek, ''Maaşlarının bağlanması durumunda sporcularımız şampiyonalara daha çok motive olacaklar. Müsabakalarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum'' dedi.