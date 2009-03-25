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Spor

Unvanını korumak istiyor

Formula 1'in son şampiyon pilotu İngiliz Lewis Hamilton, 2009'da yeniden şampiyon olmayı hedeflediğini söyledi.

25 Mart 2009 02:00

Yeni sezonu hafta sonunda Avustralya Grand Prix'i ile başlayacak Formula 1'in son şampiyon pilotu İngiliz Lewis Hamilton, 2009'da yeniden şampiyon olmayı hedeflediğini söyledi.

Formula 1 Dünya Şampiyonu ve Vodafone McLaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2009 sezonunda yeniden şampiyon olma hedefiyle Melbourne'den start alacak.

2008 sezonunu çarpıcı bir sonuçla kazanan ve bu başarısıyla yetinmeyip 2009 sezonunda da kazanmayı amaçlayan Hamilton, "Bir kez şampiyon olmak yetmez" dedi.

Geçen sezon sergilediği müthiş performansı 2009'da tekrar etmek isteyen, ancak bu sezonun da oldukça zor geçeceğinin farkında olduğunu belirten Hamilton, bunun uzun ve zorlu bir yolculuk olacağını kabul etmekle birlikte bu sezonda daha iyi, daha hızlı, daha dikkatli ve daha istikrarlı olacağına inandığını söyledi.

Bu arada 2008 sezonunda beş yarış kazanma başarısı gösteren Lewis Hamilton, son ana kadar büyük heyecan içinde devam eden şampiyonluk mücadelesi finalinde Interlagos Grand Prix'inde ipi göğüslemişti.

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