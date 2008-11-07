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Spor

UNUTULMAZ 3 MAÇ

07 Kasım 2008 02:00



İki ekip arasında, özellikle son dönemlerde oynanan iki maç ise, hala sporseverlerin hafızalarından silinmedi. 5 Haziran 1983 tarihinde oynanan lig maçında F.Bahçe, 4-1 yenik durumdan 4-4'lük eşitliği sağladı ve tarihe geçti.

3 Mayıs 1989'da oynanan Türkiye Kupası karşılaşması ise, kolay kolay unutulmayacağa benzer. F.Bahçe Stadı'nda 2-2 biten ilk maçın ardından iki takım Ali Sami Yen Stadı'nda tur için karşı karşıya geldi.

Maça çok iyi başlayan G.Saray, ilk yarıyı Tanju'nun attığı 3 golle 3-0 önde kapatırken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar ikinci yarıda takımlarından tarihi bir fark beklemeye başlamıştı. Ancak ikinci yarıya Aykut'un golüyle başlayan F.Bahçe, daha sonra Hasan Vezir'in arka arkaya attığı 3 golle adeta mucize gerçekleştirmiş ve ezeli rakibini 3-0'dan, 4-3 yenerek kupada tur atlamıştı.

6 Kasım 2002 tarihinde oynanan lig maçında F.Bahçe, rakibini 6-0 yenerek tarihi bir fark atmıştı. Üstelik 2-0 önde iken Ariel Arnaldo Ortega kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bırakmıştı. Fenerbahçe rakip de son dakikalarda 10 kişi kalana kadar 10 kişi ile 3 gol atmıştı.

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