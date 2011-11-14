-Unutkan hırsız yakayı ele verdi KÜTAHYA (A.A) - 14.11.2011 - Kütahya'da 2 otomobil çaldığı iddia edilen zanlı, terk ettiği çalıntı otomobilde unuttuğu flaş bellekteki fotoğrafı sayesinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, 4 Kasımda sanayi sitesinden çalınan 07 F 6001 plakalı otomobil, polis ekiplerince 11 Kasımda Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş arazide terk edilmiş bulundu. Araçta bulunan flaş bellekteki fotoğrafları inceleyen ekipler, ''Sarhoştum hatırlamıyorum'' yazılı tişörtle deniz kıyısında poz veren kişinin zanlı E.A. (25) olduğunu belirledi. Polisin fotoğrafların çekildiği otelin kayıtlarından yola çıkarak yakaladığı E.A'nın 28 Ekimde sanayi sitesinden 43 RR 362 plakalı otomobili de çaldığı tespit edildi. Zanlının, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.