Unutkan bakan özür diledi

Devlete ait gizli bilgiler içeren evrakı trende unutan İngiltere Kültür Bakanı Andy Burnham, "kusurun tamamen kendisinde olduğunu" belirterek, kamuoyundan özür diledi.



Üzerinde, "sadece belirli kişilerin görebileceği" kaydı bulunan, bir çantanın içindeki belgeleri Londra'daki Euston istasyonunda indiği trende unutan Bakan Burnham, çantanın daha sonra Glasgow istasyonunda kayıp eşya bürosuna ulaştırılması sonucu ortaya çıkan olayla ilgili açıklama yaptı.



"Yaşanan olay tamamen kabul edilemez ve ben hiçbir istisnaya sığınmadan tümüyle kusurum olan bu olay için kamuoyundan özür diliyorum" diyen Burnham, Bakanlığı aracılığıyla yaptığı ikinci bir açıklamada ise bu tür belgelerle ilgili güvenlik prosedürünün yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.



Gizli belgelerin bulunduğu çanta bir yolcu tarafından Glasgow'da yetkililere teslim edilmişti.

