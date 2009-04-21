T24 LogoT24 Logo
Dünya

Unutkan bakan özür diledi

21 Nisan 2009 12:06

Devlete ait gizli bilgiler içeren evrakı trende unutan İngiltere Kültür Bakanı Andy Burnham, "kusurun tamamen kendisinde olduğunu" belirterek, kamuoyundan özür diledi.

Üzerinde, "sadece belirli kişilerin görebileceği" kaydı bulunan, bir çantanın içindeki belgeleri Londra'daki Euston istasyonunda indiği trende unutan Bakan Burnham, çantanın daha sonra Glasgow istasyonunda kayıp eşya bürosuna ulaştırılması sonucu ortaya çıkan olayla ilgili açıklama yaptı.

"Yaşanan olay tamamen kabul edilemez ve ben hiçbir istisnaya sığınmadan tümüyle kusurum olan bu olay için kamuoyundan özür diliyorum" diyen Burnham, Bakanlığı aracılığıyla yaptığı ikinci bir açıklamada ise bu tür belgelerle ilgili güvenlik prosedürünün yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

Gizli belgelerin bulunduğu çanta bir yolcu tarafından Glasgow'da yetkililere teslim edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24