-ÜNLÜLER MURDOCH'A DAVA AÇACAK LONDRA (A.A) - 15.04.2011 - İngiltere'de bazı ünlü sanatçılar, telefonlarının yasa dışı dinlendiği gerekçesiyle ünlü medya patronu Rupert Murdoch'a ait "News of the World" gazetesine tazminat davası açmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, aralarında aktör Jude Law, aktris Sienna Miller gibi ünlülerin de bulunduğu bazı kişilerin ülkenin yüksek tirajlı gazetesine karşı tazminat davası açmaya hazırlandığını bildiriyor. "News of the World"ü bünyesinde barındıran ünlü medya patronu Murdoch'a ait News International şirketi, telekulak skandalı nedeniyle özür dileyeceğini ve tazminat fonu oluşturacağını açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamada, bu kararın, News of the World'le ilgili 2004-2006 yılları arasındaki iç soruşturmanın sonucunda alındığı kaydedilmişti. Şirketin Grant ve Miller'ın yanı sıra eski Kültür Bakanı Tessa Jowell, tasarımcı Kelly Hoppen ve spor yorumcusu Andy Gray'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isme tazminat ödemesi ve yasal sürecin bu yıl içerisinde başlaması bekleniyor. News of the World gazetesiyle ilgili telekulak skandalı ilk kez 5 yıl önce gündeme gelmişti. Gazetenin bazı muhabirlerinin Kraliyet ailesinin yakınları ile bazı ünlü kişilerin de aralarında bulunduğu birçok kişinin telefonlarını dinlediği ortaya çıkmıştı ve bazı muhabirler gözaltına alınmıştı. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson bu skandal nedeniyle ocak ayında görevinden istifa etmişti. Gazetenin bir dönem editörlüğünü yapan Coulson, telekulak skandalıyla ilgili devam eden haberleri istifasına gerekçe göstermişti.