-Ünlülerin yemek artıkları sergileniyor LONDRA (A.A) - 02.01.2012 - İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da bir çift, kafelerine uğrayan ünlülerin artık yiyeceklerini toplayarak sergiliyor. Kafenin sahibi Michael Bennett örneğin, İngiltere kraliyet tahtının birinci sıradaki varisi Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte uğradığı kafede yediği ekmek tatlısından kalan parçayı küçük bir fanus içinde saklıyor. İngiliz müzisyen, televizyon yıldızı, aktör ve aktrislerin kafede yediği yiyeceklerden kalan artıklar Bennett'in fanuslar oluşturarak sakladığı koleksiyonunda yer alıyor. İngiliz müzisyen Pete Doherty'nin yediği peynirli tostun parçası, komedyen Hugh Dennis'in yumurtalı sandviçi için kullanılan yumurtaların kabukları gibi yiyecek parçaları da Bennett'in koleksiyonunda bulunuyor. 2004 yılında kafeye uğrayan ünlü moda fotoğrafçısı David Bailey'nin yediği sandviçten arta kalan parçayı saklayarak koleksiyona başlayan Bennett'in kafesini açık artırmayla satması bekleniyor. Ancak basının yoğun ilgisiyle karşılaşan Bennett'in koleksiyonunu kafe ile birlikte satışa sunması beklenmiyor. Ünlülerin yediği yiyecekler ya da kullandığı objeler son zamanlarda yapılan açık artırmalarda yüksek fiyatlara satılıyor. 2010 yılının Kasım ayında efsanevi müzik grubu Beatles'in 1980 yılında ölen üyesi John Lennon'ın azı dişi yaklaşık 20 bin sterline satılmıştı. ABD'de ise ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in ısırık aldığı bir tost, kullandığı plastik çatalla birlikte eBay'de yaklaşık 700 sterline alıcı bulmuştu.