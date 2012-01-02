T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ünlülerin yemek artıkları sergileniyor LONDRA (A.A)

02 Ocak 2012 17:37

-Ünlülerin yemek artıkları sergileniyor LONDRA (A.A) - 02.01.2012 - İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da bir çift, kafelerine uğrayan ünlülerin artık yiyeceklerini toplayarak sergiliyor. Kafenin sahibi Michael Bennett örneğin, İngiltere kraliyet tahtının birinci sıradaki varisi Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte uğradığı kafede yediği ekmek tatlısından kalan parçayı küçük bir fanus içinde saklıyor. İngiliz müzisyen, televizyon yıldızı, aktör ve aktrislerin kafede yediği yiyeceklerden kalan artıklar Bennett'in fanuslar oluşturarak sakladığı koleksiyonunda yer alıyor. İngiliz müzisyen Pete Doherty'nin yediği peynirli tostun parçası, komedyen Hugh Dennis'in yumurtalı sandviçi için kullanılan yumurtaların kabukları gibi yiyecek parçaları da Bennett'in koleksiyonunda bulunuyor. 2004 yılında kafeye uğrayan ünlü moda fotoğrafçısı David Bailey'nin yediği sandviçten arta kalan parçayı saklayarak koleksiyona başlayan Bennett'in kafesini açık artırmayla satması bekleniyor. Ancak basının yoğun ilgisiyle karşılaşan Bennett'in koleksiyonunu kafe ile birlikte satışa sunması beklenmiyor. Ünlülerin yediği yiyecekler ya da kullandığı objeler son zamanlarda yapılan açık artırmalarda yüksek fiyatlara satılıyor. 2010 yılının Kasım ayında efsanevi müzik grubu Beatles'in 1980 yılında ölen üyesi John Lennon'ın azı dişi yaklaşık 20 bin sterline satılmıştı.  ABD'de ise ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in ısırık aldığı bir tost, kullandığı plastik çatalla birlikte eBay'de yaklaşık 700 sterline alıcı bulmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24