Ünlülerin uyuşturucu davasında karar açıklandı

Ünlü isimlerin yargılandığı uyuşturucu davasında mahkeme kararını açıkladı. Kenan İmirzalıoğlu, Sarp Apak, Engin Günaydın, Ersin Korkut, Mehmet Erdem ve Koray Candemir'in de aralarında bulunduğu sanıklar, "uyuşturucu kullanmak" gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 53 tutuksuz sanığın yargılandığı 'Uyuşturucu Davası'nda karar açıklandı. Kenan İmirzalıoğlu, Engin Günaydın, Sarp Apak, Hakan Yılmaz, Ersin Korkut, Mehmet Erdem, Şahin Irmak, Murat Yıldırım, Duygu Yetiş, Murat Eken ve Koray Candemir gibi ünlü isimler, "Uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezaların 1 yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi. Heyet, oybirliğiyle verdiği kararda, "Örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan tüm sanıklara beraat verdi.

Uyuşturucu ticaretinden beraat, kullanmaktan ceza

İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Erdem, Hakan Yılmaz, Sarp Apak, Şahin Irmak, Engin Günaydın, Ersin Korkut, Murat Yıldırım, Duygu Yetiş, Murat Eken, Koray Candemir, Onur Buldu ve Cemil Büyükdöğerli hakkında "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan beraat kararı verdi. Ancak mahkeme bu isimleri "Uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezasını erteleyen mahkeme, sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

Kocaoğlu ve İzzi'ye beraat

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yargılanan Rıza Kocaoğlu ve Vedi İzzi ile birlikte, sanıklar Fırat Dağtaş, Dilek Dağtaş ve Mehmet Fırat Alyamaç beraat etti.

Ceza alan sanıklar...

Ahmet Yılmaz uyuşturucu ticareti yapmaktan 5 yıl, Dilek Dağtaş, İbrahim Bayraktar, Ahmet Sağlam, Aydın Kardaş, Zeki Yalçın 6 yıl 3 ay, Özhan Binici, Nusret Aldemir, Abdurrezzak Şin 4 yıl 2 ay, Ahmet Çardak ve Mustafa Çardak 5 yıl 10 ay, Murat Yaşar, Şengül Yaşar, Cemil Zirek ve Gül Zirek de 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Operasyonun olacağını sızdırdığı iddiasıyla "Görevi kötüye kullanmaktan" yargılanan polis memuru Fatih A. hakkında da beraat kararı verildi.