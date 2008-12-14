T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ünlülerin striptiz kulübü de kriz kurbanı

Global ekonomik kriz eğlence dünyasını da vurdu. New York’un ünlü stripriz kulübü Scores krize boyun eğdi ve kapılarını kapatma kararı aldı.

14 Aralık 2008 02:00

Global ekonomik kriz eğlence dünyasını da vurmaya başladı. New York’un ünlü stripriz kulübü Scores da krize boyun eğdi ve kapılarını kapatma kararı aldı.

Eski Avustralya Başbakanı Kevin Rudd’ın BM temsilcisi olarak 2003 yılında gittiği ABD’de “uğramasıyla” bir anda gündeme oturan Scores’un diğer ünlü konukları arasında Madonna, Howard Stern, Russell Crowe ve Jason Giambi gibi birçok ünlü de var.

The New York Daily News’ün haberine göre, zayıflayan ekonomi ve içki lisansının elinden alınması ünlü striptiz kulübün kapanmasına neden oldu.

Kulübün ortaklarından Elliot Osher, içki lisansının şehrin batı kesiminde açılan kulüplere verildiğini belirterek “Ancak hiçbiri Scores olmayacak, sahipleri de farklı olacak” dedi.

1990’da açılan ve 7 şubeli bir zincire dönüşen kulüp, St. Louis’den bir CEO’nun kredi kartından 241 bin dolar çekilince mahkemelik olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24