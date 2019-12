Ünlülerin striptiz kulübü de kriz kurbanı

Global ekonomik kriz eğlence dünyasını da vurmaya başladı. New York’un ünlü stripriz kulübü Scores da krize boyun eğdi ve kapılarını kapatma kararı aldı.



Eski Avustralya Başbakanı Kevin Rudd’ın BM temsilcisi olarak 2003 yılında gittiği ABD’de “uğramasıyla” bir anda gündeme oturan Scores’un diğer ünlü konukları arasında Madonna, Howard Stern, Russell Crowe ve Jason Giambi gibi birçok ünlü de var.



The New York Daily News’ün haberine göre, zayıflayan ekonomi ve içki lisansının elinden alınması ünlü striptiz kulübün kapanmasına neden oldu.



Kulübün ortaklarından Elliot Osher, içki lisansının şehrin batı kesiminde açılan kulüplere verildiğini belirterek “Ancak hiçbiri Scores olmayacak, sahipleri de farklı olacak” dedi.



1990’da açılan ve 7 şubeli bir zincire dönüşen kulüp, St. Louis’den bir CEO’nun kredi kartından 241 bin dolar çekilince mahkemelik olmuştu.