Ünlülerin referandum yorumları

T24 - Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok ünlü Twitter'dan sonuçları yorumladı.
İşte o ünlülerin yorumları:
Ahmet Hakan: Ben İzmir'e yerleşmeye karar verdim. / İzmir'de kiralar nasıl?/ Lerzan Mutlu ile İzmir'e yerleşiyoruz.
Cüneyt Özdemir: Hayırcı cephenin bayrağını indirmeyen Ahmet Hakan'ı kutluyorum.
Nazlı Ilıcak: Kimsenin yarasına basmak istemem ama, bir inat uğruna hayırı savunanlara KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ demek zorundayım. Halkın sağduyusunu kutlarım.
Oray Eğin: O zaman Coldplay'den gelsin: Just because I'm losing doesn't mean that I'm lost. (Kaybediyor olduğuğum, kaybolduğum anlamına gelmez)
Nagehan Alçı: Herkesin gözü Aydın! Türkiye için çok güzel bir dönem başlıyor!
Erdil Yaşaroğlu: Bir oyla evetçiler kazanırsa, en çok Kılıçdaroğlu üzülür.
Birhan Keskin: Önümüzdeki maça bakalım arkadaşlar.
Şebnem Bozoklu: Tehlikenin farkında mısınız? Değilsiniz. Anladım.