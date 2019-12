Ünlülerin referandum yorumları

T24 - Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok ünlü Twitter'dan sonuçları yorumladı.





İşte o ünlülerin yorumları:



Ahmet Hakan: Ben İzmir'e yerleşmeye karar verdim. / İzmir'de kiralar nasıl?/ Lerzan Mutlu ile İzmir'e yerleşiyoruz.



Cüneyt Özdemir: Hayırcı cephenin bayrağını indirmeyen Ahmet Hakan'ı kutluyorum.



Nazlı Ilıcak: Kimsenin yarasına basmak istemem ama, bir inat uğruna hayırı savunanlara KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ demek zorundayım. Halkın sağduyusunu kutlarım.



Oray Eğin: O zaman Coldplay'den gelsin: Just because I'm losing doesn't mean that I'm lost. (Kaybediyor olduğuğum, kaybolduğum anlamına gelmez)



Nagehan Alçı: Herkesin gözü Aydın! Türkiye için çok güzel bir dönem başlıyor!



Erdil Yaşaroğlu: Bir oyla evetçiler kazanırsa, en çok Kılıçdaroğlu üzülür.



Birhan Keskin: Önümüzdeki maça bakalım arkadaşlar.



Şebnem Bozoklu: Tehlikenin farkında mısınız? Değilsiniz. Anladım.