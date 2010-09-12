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Ünlülerin referandum yorumları

Ünlü isimler Twitter'dan referandumu yorumluyor...

12 Eylül 2010 03:00

T24 - Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok ünlü Twitter'dan sonuçları yorumladı.


İşte o ünlülerin yorumları:

Ahmet Hakan: Ben İzmir'e yerleşmeye karar verdim. / İzmir'de kiralar nasıl?/ Lerzan Mutlu ile İzmir'e yerleşiyoruz.

Cüneyt Özdemir: Hayırcı cephenin bayrağını indirmeyen Ahmet Hakan'ı kutluyorum.

Nazlı Ilıcak: Kimsenin yarasına basmak istemem ama, bir inat uğruna hayırı savunanlara KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ demek zorundayım. Halkın sağduyusunu kutlarım.

Oray Eğin: O zaman Coldplay'den gelsin: Just because I'm losing doesn't mean that I'm lost. (Kaybediyor olduğuğum, kaybolduğum anlamına gelmez) 

Nagehan Alçı: Herkesin gözü Aydın! Türkiye için çok güzel bir dönem başlıyor! 

Erdil Yaşaroğlu: Bir oyla evetçiler kazanırsa, en çok Kılıçdaroğlu üzülür. 

Birhan Keskin: Önümüzdeki maça bakalım arkadaşlar. 

Şebnem Bozoklu: Tehlikenin farkında mısınız? Değilsiniz. Anladım. 


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