Ünlülerin ölüsü bile para kazandırmaya devam ediyor

Forbes dergisinin “En çok kazanan ölü ünlüler” listesindeki isimlerin toplam kazancı 886 milyon dolara ulaştı. Michael Jackson 90 milyon dolarlık gelirile, John Lennon, Albert Einstein gibi isimleri geride bırakarak listenin 3’üncü sırasına yerleşti.



Forbes Dergisi ‘efsaneler ölmez’ deyimini kanıtlayan bir liste yayınladı. Derginin hazırladığı ‘En çok kazanan ölü ünlüler’ listesine göre, hayatını kaybetmiş ünlülerin milyonlarca dolar kazanmaya devam ediyor. Bu sene listede birinci sıraya yerleşen Yves Saint Laurent, Elvis Presley, J.R.R Tolkein gibi ünlü isimleri geride bıraktı. Listedeki ünlü ölülerin geliri bu sene rekor artış gösterdi ve 886 milyon dolara yükseldi.



Açık artırmadan 443 milyon dolar



Listenin ilk sırasında yer alan modacı Yves Saint Laurent’in ölüsünün bu sene 350 milyon dolar kazandığı belirlendi. 2008 yılında beyin kanseri nedeniyle hayata veda eden ünlü modacının açık artırmayla satılan eşyalarından 443 milyon dolar gelir sağlandı. Şubat ayında düzenlenen 3 günlük açık artırmada Laurent’in partneri Pierre Bergé ile paylaştığı eşyalar satıldı. Gelir ikiye bölünürken önümüzdeki günlerde bir açık artırma daha yapılması bekleniyor. Yeni açık artırma ile Laurent’in Mercedes marka otomobili ve antikalarının satılacağı açıklandı. İkinci sırada yer alan Richard Rodgers ve Oscar Hammerstein ise 235 milyon dolar kazandı. “Oklahoma!”, “The King” ve “I’ve South Pacific” gibi müzikallerin yaratıcısı müzisyen ikilinin eserlerine ödenen telif hakkı ile 200 milyon dolar gelir elde ettiği belirtildi.



Jackson fırtınası



Haziran ayında hayatını kaybeden Michael Jackson 90 milyon dolar ile üçüncü sırada bulunuyor. Ölümü sonrasında albümleri satış rekorları kıran Jackson, yeni gösterime giren “This is it” adlı filmi için yüksek telif hakkı kazandı. Popun kralının gümüş eldivenleri de açık artırma ile 48 bin 400 dolara satılmıştı.



Elvis Presley geriledi



Rock’n Roll kralı Elvis Presley de bu kazancını 3 milyon dolar artırarak 55 milyon dolara yükseltti. Listede dördüncü sırada bulunan Presley’in 2010’a kadar sürecek bilet satışları ile kazancının gelecek sene de artması bekleniyor.



Yüzüklerin efendisi



Yüzüklerin efendisi kitabı ile tüm dünyada ilgi ile okunan J.R.R. Tolkein bu sene 50 milyon dolar kazanarak beşinci sıradaki yerini aldı. Tolkein, 1973’te ölmüştü. Film olan Yüzüklerin Efendisi’nin telifi için New Line Cinema 100 milyon dolarlık anlaşmaya evet demişti.