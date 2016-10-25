Ünlülerin kot pantolonları mülteciler için satışa çıktı

Dünyaca ünlü yıldızlar tarafından giyilen ve sanatçı Johny Dar tarafından boyanan kot pantolonlar, sığınmacılara yardım kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'daki Saatchi Gallery'de sergileniyor.

NTV'de yer alan habere göre, kapılarını ziyaretçilere açan "Jeans for Refugees" adlı sergide yer alan, 100 ünlüye ait 100 kot pantolon, dünya genelindeki sığınmacılara bağış toplanması amacıyla açık artırmayla satılacak.

İngiliz müzisyenler Yusuf İslam, Elton John, Lily Allen ve Victoria Beckham, Akademi Ödüllü oyuncu Benicio del Toro, Kanadalı rock yıldızı Bryan Adams ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski eşi müzisyen Carla Bruni de dahil olmak üzere, dünyaca ünlü 100 yıldız tarafından bağışlanan ve sanatçı Johny Dar tarafından rengarenk boyanan kot pantolonların sergilendiği kampanyayla her bir bireyin güvenli ve barışçıl ortamlardaki yaşama hakkına vurgu yapılıyor.

Açık artırmayla satılacak pantolonlardan elde edilecek para, ABD merkezli "International Rescue Committee" adlı yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Sergi, 30 Ekim'e kadar Saatchi Gallery'de ziyaret edilebilecek.